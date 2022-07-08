В Железногорске мужчина три дня обкрадывал квартиру бывшей сожительницы

В Железногорске мужчина три раза обокрал бывшую возлюбленную, пока та была в командировке. Как рассказали в пресс-службе полиции, потерпевшая заявила о квартирной краже. В преступлении она подозревала бывшего сожителя, с которым рассталась в прошлом году.

Оперативники осмотрели квартиру и выяснили, что злоумышленник попал внутрь через балкон. Эксперты собрали отпечатки пальцев и следы обуви, благодаря которым вина мужчины и была доказана. На допросе ранее судимый безработный железногорец признал свою вину.

Он пояснил, что в первый раз проник в квартиру через незапертую балконную дверь, взял пылесос и ушёл через входную дверь. В дальнейшем он возвращался в квартиру и забрал телевизор и микроволновую печь. Общая сумма материального ущерба составила порядка 12 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В ходе следствия обвиняемый полностью компенсировал потерпевшей причинённый ущерб. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю