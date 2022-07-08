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В Кузбассе во время поисковой операции на шахте умер спасатель

Главная Происшествия
Красноярск
14:57 8 Июля 2022
кузбасс, шахта, смерть
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Во время поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» умер один из спасателей. Как сообщил ТАСС, сотрудник ВГСЧ почувствовал себя плохо во время поиска одного из оставшихся в забое шахтёра.

Напомним, что во вторник в Междуреченске из-за землетрясения обвалилась горная порода. На момент ЧП под землёй находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы. Погиб один человек.

По данным ТАСС, в шахте остаётся ещё один человек. В четверг стало известно, что сигнал его индивидуального датчика местоположения подал сигнал. Судя по данным, рабочий находится под завалом, длина которого составляет 400 метров. Горноспасатели продвигаются к нему.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

 

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