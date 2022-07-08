В Красноярском крае мужчина напал с ножом на таксиста

В Ачинском районе по горячим следам раскрыли нападение на таксиста. Как рассказали в пресс-службе МВД по краю, в дежурную часть полиции обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что пассажир, которого он вез в деревню Ильинка, напал на него с ножом и потребовал отдать автомобиль «Фольксваген».

Потерпевший выполнил требование, однако после этого попытался сбежать и получил ранение. Злоумышленник растерялся и сбежал с места преступления. Со слов пострадавшего составили фоторобот преступника. В деревню отправился экипаж ДПС, который и задержал подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков