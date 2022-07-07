В Красноярском крае двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП

В Красноярском крае в аварии погибли двое взрослых и один ребёнок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, на 26-м км дороги Епишино - Северо-Енисейский столкнулись автомобиль Nissan и грузовик-бензовоз. В легковушке ехала семья из четырёх человек. Трое погибли, ещё один ребёнок 2021 года рождения и водитель грузовика доставлены в больницу.

На месте работают следователи. По предварительной версии, «Ниссан» при обгоне не справился с управлением, врезался в бензовоз MAN и съехал в кювет. В результате ДТП разлива топлива не произошло.

Фото: © Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю