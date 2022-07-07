8 июля
Красноярск
погода +14 °C
63.14
 
€ 64.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП

Главная Происшествия
Красноярск
21:22 7 Июля 2022
в красноярском крае, дтп
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в аварии погибли двое взрослых и один ребёнок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, на 26-м км дороги Епишино - Северо-Енисейский столкнулись автомобиль Nissan и грузовик-бензовоз. В легковушке ехала семья из четырёх человек. Трое погибли, ещё один ребёнок 2021 года рождения и водитель грузовика доставлены в больницу.

На месте работают следователи. По предварительной версии, «Ниссан» при обгоне не справился с управлением, врезался в бензовоз MAN и съехал в кювет. В результате ДТП разлива топлива не произошло.

Фото: © Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Емельяновском районе Красноярского края подросток подозревается в краже

В Емельяновском районе Красноярского края подросток подозревается в краже

7 Июля 2022 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ
Новости Красноярска: В Омске автоледи ехала на «красный» и врезалась в скорую помощь

В Омске автоледи ехала на «красный» и врезалась в скорую помощь

7 Июля 2022 г.
От удара «ГАЗель» перевернулась
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве

7 Июля 2022 г.
Ущерб оценивают в 12,161 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае подросток на питбайке врезался в иномарку

В Красноярском крае подросток на питбайке врезался в иномарку

7 Июля 2022 г.
Водительских прав школьник не имел
Новости Красноярска: В Омской области гибнут миллионы пчелы

В Омской области гибнут миллионы пчелы

7 Июля 2022 г.
Фермеры винят в этом владельца рапсовых полей
Новости Красноярска: Жительница Красноярска обманула своего знакомого на 210 тысяч рублей

Жительница Красноярска обманула своего знакомого на 210 тысяч рублей

7 Июля 2022 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ
Новости компаний
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

2 Июля 2022 г.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярске привлекли к ответственности маму найденного 7-летнего мальчика

В Красноярске привлекли к ответственности маму найденного 7-летнего мальчика

4 Июля 2022 г.
На женщину составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ
Новости Красноярска: Приставы не нашли в приюте кота по кличке Русский Бэтмен

Приставы не нашли в приюте кота по кличке Русский Бэтмен

4 Июля 2022 г.
Животное «арестовали» по просьбе хозяйки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru