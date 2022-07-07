В Емельяновском районе Красноярского края подросток подозревается в краже

В Емельяновском районе двое подростков обокрали дом 39-летней женщины. Как рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, двое несовершеннолетних 13-ти и 14-ти лет зная, что один из домов в селе Никольское крайне редко посещают владельцы, решили совершить кражу. С 26 по 30 июня подростки проникли в дом и вынесли оттуда бензопилу и электрический станок, общей стоимостью 20 тысяч 500 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Когда школьников нашли, то всё похищенное изъяли. На допросе они полностью признали свою вину, но так как один из подростков не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, отвечать перед судом придётся его товарищу.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов