8 июля
Красноярск
погода +14 °C
63.14
 
€ 64.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Емельяновском районе Красноярского края подросток подозревается в краже

Главная Происшествия
Красноярск
19:00 7 Июля 2022
в красноярском крае, подросток, кража
версия для печати Ico_print

В Емельяновском районе двое подростков обокрали дом 39-летней женщины. Как рассказали в  ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, двое несовершеннолетних 13-ти и 14-ти лет зная, что один из домов в селе Никольское крайне редко посещают владельцы, решили совершить кражу. С 26 по 30 июня подростки проникли в дом и вынесли оттуда бензопилу и электрический станок, общей стоимостью 20 тысяч 500 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Когда школьников нашли, то всё похищенное изъяли. На допросе они полностью признали свою вину, но так как один из подростков не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, отвечать перед судом придётся его товарищу.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП

В Красноярском крае двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП

7 Июля 2022 г.
Ребёнок 2021 года рождения и водитель грузовика доставлены в больницу
Новости Красноярска: В Омске автоледи ехала на «красный» и врезалась в скорую помощь

В Омске автоледи ехала на «красный» и врезалась в скорую помощь

7 Июля 2022 г.
От удара «ГАЗель» перевернулась
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве

7 Июля 2022 г.
Ущерб оценивают в 12,161 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае подросток на питбайке врезался в иномарку

В Красноярском крае подросток на питбайке врезался в иномарку

7 Июля 2022 г.
Водительских прав школьник не имел
Новости Красноярска: В Омской области гибнут миллионы пчелы

В Омской области гибнут миллионы пчелы

7 Июля 2022 г.
Фермеры винят в этом владельца рапсовых полей
Новости Красноярска: Жительница Красноярска обманула своего знакомого на 210 тысяч рублей

Жительница Красноярска обманула своего знакомого на 210 тысяч рублей

7 Июля 2022 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ
Новости компаний
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Прокуратура добилась аннулирования сделки по продаже земли в Березовском районе

Прокуратура добилась аннулирования сделки по продаже земли в Березовском районе

5 Июля 2022 г.
За участок отдали 8,9 млн рублей вместо более 50 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске привлекли к ответственности маму найденного 7-летнего мальчика

В Красноярске привлекли к ответственности маму найденного 7-летнего мальчика

4 Июля 2022 г.
На женщину составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ
Новости Красноярска: В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

2 Июля 2022 г.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru