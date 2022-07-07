В Омске автоледи ехала на «красный» и врезалась в скорую помощь

В Омске легковушка врезалась в автомобиль «скорой». От удара «ГАЗель» перевернулась.

Как рассказали в областном Минздраве, на пересечении улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов Ford Fiesta ехал на запрещённый сигнал светофора. В карете скорой помощи в это время находились водитель, фельдшер и 70-летняя пациентка.

Медиков госпитализировали, их состояние оценивают как лёгкое. Пенсионерка не пострадала, с места ДТП её забрала другая бригада. Женщина-водитель иномарки отказалась от осмотра и госпитализации.

Полиция и прокуратура начали проверку по факту ДТП.

Фото: © УМВД России по Омской области