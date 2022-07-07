В Красноярском крае возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Как сообщила пресс-служба ведомства, березовское муниципальное унитарное предприятие занималось вывозом мусора и подвозом воды жителям посёлка, пока в 2019 году эти обязанности не перешли к региональному оператору. Из-за этого появилась задолженность, для погашения которой руководство предприятия не предпринимало никаких действий. Отмечается, что для выплаты зарплат использовались займы из бюджета района.

Все эти операции согласовывались с неустановленными чиновниками из администрации посёлка, хотя все понимали, что рассчитаться с кредитами МУП не сможет. В итоге предприятие было объявлено банкротом, а его имущество ушло с молотка. Таким образом, бюджету был причинён ущерб в размере 12,161 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов