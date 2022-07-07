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В Омской области гибнут миллионы пчелы

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Красноярск
13:20 7 Июля 2022
омск, насекомые, аграрии, химия
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В Омской области фермеры жалуются на гибель пчёл. Как пишут «Известия», причиной могла стать работа агропромышленный комплекс в Таврическом районе.

По словам владельцев пасек, их никто не предупреждал о распылении химикатов над полями рапса. Сообщается, что посевы могли обрабатывать химикатом лямбда-цигалотрином, который токсичен не только для насекомых, но и вызвать паралич у человека. 

«По закону информирование населения должно проходить до применения препаратов информировать население о предстоящих обработках. Население обязано не пренебрегать данными требованиями и принять все необходимые меры для защиты своего здоровья и имущества», – подчеркнул начальник отдела земельного надзора, контроля за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов Россельхознадзора Евгений Гоман.

Пчеловоды области готовят коллективный иск в суд с требованием компенсации. В инцидентах разбираются правоохранительные органы.

Фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко

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