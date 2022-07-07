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Жительница Красноярска обманула своего знакомого на 210 тысяч рублей

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Красноярск
13:00 7 Июля 2022
красноярск, суд, мошенничество
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Жительница Красноярска обманула своего знакомого на 210 тысяч рублей. В пресс-службе МВД по региону сообщили, что  30-летний житель краевого центра рассказал, что новая знакомая попросила помочь взять ей кредит. Якобы её сын утопил телефон подруги и теперь ей необходимо купить новый в качестве погашения долга. Красноярцу стало жаль девушку, и он согласился помочь.

Через пару дней аферистка попросила мужчину купить гаджет и ей. Потерпевший согласился и опять взял кредит. После этого девушка перестала выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Подозреваемую быстро нашли. Ей оказалась ранее судимая 28-летняя красноярка. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до лет лишения свободы. В качестве меры пресечения девушку заключили под стражу. Рассмотрением материалов дела займётся Советский районный суд.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

 
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