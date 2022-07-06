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В Иркутской области мужчина зарезал убийцу своего брата и сжег тело вместе с домом

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Красноярск
19:00 6 Июля 2022
иркутск, убийство
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Жителя Иркутской области судят за убийство и поджог дома. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.

Следователи выяснили, что в декабре прошлого года 35-летний житель города Зима пришёл в гости к своему знакомому, который был судим за убийство двоюродного брата мужчины. Во время употребления спиртного хозяин и гость поссорились. Завязалась драка, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил погибшего ножом, а затем ушёл.

На следующий день убийца вернулся, убедился, что жертва не подаёт признаков жизни, облил тело и мебель в доме бензином, после чего поджёг. Преступление было раскрыто по горячим следам. Суд приговорил мужчину к 8 годам в исправительной колонии строго режима.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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