В Иркутской области мужчина зарезал убийцу своего брата и сжег тело вместе с домом

Жителя Иркутской области судят за убийство и поджог дома. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.

Следователи выяснили, что в декабре прошлого года 35-летний житель города Зима пришёл в гости к своему знакомому, который был судим за убийство двоюродного брата мужчины. Во время употребления спиртного хозяин и гость поссорились. Завязалась драка, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил погибшего ножом, а затем ушёл.

На следующий день убийца вернулся, убедился, что жертва не подаёт признаков жизни, облил тело и мебель в доме бензином, после чего поджёг. Преступление было раскрыто по горячим следам. Суд приговорил мужчину к 8 годам в исправительной колонии строго режима.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко