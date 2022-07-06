В Красноярском крае мужчину наказали принудительные работами за убийство кошки

В Красноярском крае суд приговорил мужчину к исправительным работам за убийство кошки.

Было установлено, что нетрезвый житель Ирбейского района схватил животное и со всей силы бросил ее на асфальт. От полученных травм кошка скончалась. За произошедшем наблюдали малолетние дети.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к исправительным работами сроком в 1 год. 10 % заработной платы будет удерживаться в доход государства.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков