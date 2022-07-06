6 июля
Красноярск
погода +21 °C
58.51
 
€ 60.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае мужчину наказали принудительные работами за убийство кошки

Главная Происшествия
Красноярск
17:10 6 Июля 2022
в красноярском крае, суд
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае суд приговорил мужчину к исправительным работам за убийство кошки.

Было установлено, что нетрезвый житель Ирбейского района схватил животное и со всей силы бросил ее на асфальт. От полученных травм кошка скончалась. За произошедшем наблюдали малолетние дети. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к исправительным работами сроком в 1 год. 10 % заработной платы будет удерживаться в доход государства.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 19-летний парень попал под поезд

В Красноярском крае 19-летний парень попал под поезд

6 Июля 2022 г.
Нетрезвый пешеход уснул на железнодорожных путях
Новости Красноярска: Железногорец обокрал своего знакомого под предлогом возврата долга

Железногорец обокрал своего знакомого под предлогом возврата долга

6 Июля 2022 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ
Новости Красноярска: Молодой красноярец проведёт в тюрьме 6 лет за попытку убийства

Молодой красноярец проведёт в тюрьме 6 лет за попытку убийства

6 Июля 2022 г.
Свою вину в преступлениях он не признал
Новости Красноярска: Пьяный водитель грузовика задавил ребёнка в Якутии

Пьяный водитель грузовика задавил ребёнка в Якутии

6 Июля 2022 г.
Ребёнок скончался на месте
Новости Красноярска: Житель Красноярского края получил условный срок за наезд на охотинспектора

Житель Красноярского края получил условный срок за наезд на охотинспектора

6 Июля 2022 г.
Нарушитель выгружал мусор в лесу
Новости Красноярска: Ради примирения с супругой житель Красноярска «заминировал» банк

Ради примирения с супругой житель Красноярска «заминировал» банк

5 Июля 2022 г.
Мужчина хотел, чтобы она за него переживала
Новости компаний
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

2 Июля 2022 г.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

1 Июля 2022 г.
Новая четырёхполосная дорога протяжённостью 460 метров
Новости Красноярска: В Лесосибирске 50-летний мужчина погиб при спасении тонущего ребенка из Ангары

В Лесосибирске 50-летний мужчина погиб при спасении тонущего ребенка из Ангары

6 Июля 2022 г.
Погибший приходился ребенку отчимом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru