В Красноярском крае 19-летний парень попал под поезд

В Красноярском крае 19-летний парень уснул на железнодорожных путях и получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, всё случилось 5 июля в восьмом часу утра. Машинист поезда увидел лежащего на путях человека, но наезд предотвратить не смог. Пострадавшего пешехода госпитализировали. Отмечается, что он был пьян.

Следователи ведут проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев