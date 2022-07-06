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В Красноярском крае 19-летний парень попал под поезд

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Красноярск
15:15 6 Июля 2022
красноярск, поезд, травма
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В Красноярском крае 19-летний парень уснул на железнодорожных путях и получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, всё случилось 5 июля в восьмом часу утра. Машинист поезда увидел лежащего на путях человека, но наезд предотвратить не смог. Пострадавшего пешехода госпитализировали. Отмечается, что он был пьян. 

Следователи ведут проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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