Железногорец обокрал своего знакомого под предлогом возврата долга

В Железногорске местный житель украл у товарища 40 тысяч рублей под предлогом возврата долга.

Как рассказали в пресс-службе полиции, с заявлением о краже обратился 56-летний мужчина. Он сразу сообщил имя вероятного похитителя – им был его бывший 44-летний коллега. Тот занял у потерпевшего 3 тысячи рублей, а затем попросил назвать номер банковской карты и пароль из СМС, чтобы вернуть деньги.

О краже стало известно после блокировки карты из-за попыток несанкционированного доступа. Железногорец отправился в отделение и выяснил, что несколько часов назад с его счёта был осуществлён перевод, о котором он не знал.

Злоумышленника задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В качестве меры пресечения обвиняемого поместили под стражу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович