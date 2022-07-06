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Железногорец обокрал своего знакомого под предлогом возврата долга

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Красноярск
14:50 6 Июля 2022
в красноярском крае, кража
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В Железногорске местный житель украл у товарища 40 тысяч рублей под предлогом возврата долга.

Как рассказали в пресс-службе полиции, с заявлением о краже обратился 56-летний мужчина. Он сразу сообщил имя вероятного похитителя – им был его бывший 44-летний коллега. Тот занял у потерпевшего 3 тысячи рублей, а затем попросил назвать номер банковской карты и пароль из СМС, чтобы вернуть деньги.

О краже стало известно после блокировки карты из-за попыток несанкционированного доступа. Железногорец отправился в отделение и выяснил, что несколько часов назад с его счёта был осуществлён перевод, о котором он не знал.

Злоумышленника задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В качестве меры пресечения обвиняемого поместили под стражу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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