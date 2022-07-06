6 июля
Красноярск
погода +21 °C
58.51
 
€ 60.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Молодой красноярец проведёт в тюрьме 6 лет за попытку убийства

Главная Происшествия
Красноярск
12:15 6 Июля 2022
красноярск, суд
версия для печати Ico_print

20-летний житель Красноярска отправился в колонию строгого режима на 6 лет и 1 месяц за попытку убийства несовершеннолетней девушки.

Как сообщили в прокуратуре, 30 ноября 2020 года подсудимый пытался принудить 16-летнюю девушку к продолжению с ним «личных отношений» и угрожал ей убийством. Получив отказ, он продолжил приставания, а 29 декабря ударил её ножом в шею и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Добить жертву ему помешали свидетели.

Свою вину в преступлениях молодой человек не признал. Уголовное дело рассматривал Железнодорожный районный суд Красноярска.

Фото: © архив sibnovosti.ru

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчину наказали принудительные работами за убийство кошки

В Красноярском крае мужчину наказали принудительные работами за убийство кошки

6 Июля 2022 г.
10 % его заработной платы будет удерживаться в доход государства
Новости Красноярска: В Красноярском крае 19-летний парень попал под поезд

В Красноярском крае 19-летний парень попал под поезд

6 Июля 2022 г.
Нетрезвый пешеход уснул на железнодорожных путях
Новости Красноярска: Железногорец обокрал своего знакомого под предлогом возврата долга

Железногорец обокрал своего знакомого под предлогом возврата долга

6 Июля 2022 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ
Новости Красноярска: Пьяный водитель грузовика задавил ребёнка в Якутии

Пьяный водитель грузовика задавил ребёнка в Якутии

6 Июля 2022 г.
Ребёнок скончался на месте
Новости Красноярска: Житель Красноярского края получил условный срок за наезд на охотинспектора

Житель Красноярского края получил условный срок за наезд на охотинспектора

6 Июля 2022 г.
Нарушитель выгружал мусор в лесу
Новости Красноярска: Ради примирения с супругой житель Красноярска «заминировал» банк

Ради примирения с супругой житель Красноярска «заминировал» банк

5 Июля 2022 г.
Мужчина хотел, чтобы она за него переживала
Новости компаний
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Прокуратура добилась аннулирования сделки по продаже земли в Березовском районе

Прокуратура добилась аннулирования сделки по продаже земли в Березовском районе

5 Июля 2022 г.
За участок отдали 8,9 млн рублей вместо более 50 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске привлекли к ответственности маму найденного 7-летнего мальчика

В Красноярске привлекли к ответственности маму найденного 7-летнего мальчика

4 Июля 2022 г.
На женщину составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ
Новости Красноярска: 7-летний мальчик из Ачинска выпал со второго этажа из окна общежития

7-летний мальчик из Ачинска выпал со второго этажа из окна общежития

1 Июля 2022 г.
Мальчик прыгал по дивану недалеко от открытого окна
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru