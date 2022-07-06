Молодой красноярец проведёт в тюрьме 6 лет за попытку убийства

20-летний житель Красноярска отправился в колонию строгого режима на 6 лет и 1 месяц за попытку убийства несовершеннолетней девушки.

Как сообщили в прокуратуре, 30 ноября 2020 года подсудимый пытался принудить 16-летнюю девушку к продолжению с ним «личных отношений» и угрожал ей убийством. Получив отказ, он продолжил приставания, а 29 декабря ударил её ножом в шею и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Добить жертву ему помешали свидетели.

Свою вину в преступлениях молодой человек не признал. Уголовное дело рассматривал Железнодорожный районный суд Красноярска.

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