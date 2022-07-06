Житель Красноярского края получил условный срок за наезд на охотинспектора

Житель Енисейского района получил условный срок за попытку наезда на охотинспектора. Как рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования региона, мужчина выгружал бытовой мусор в лесу. Это заметил охотинспектор, патрулировавший территорию. Он попытался проверить у нарушителя документы, но тот сбежал из охотугодий.

«Уже на территории населённого пункта мужчина совершил попытку наезда на госинспектора, который пытался остановить автомобиль. Около полукилометра нарушитель провез сотрудника ведомства на подножке автомобиля», — рассказали в минэкологии.

Районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде условного лишения свободы на один год.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко