6 июля
Красноярск
погода +21 °C
58.51
 
€ 60.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Красноярского края получил условный срок за наезд на охотинспектора

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 6 Июля 2022
в красноярском крае, суд
версия для печати Ico_print

Житель Енисейского района получил условный срок за попытку наезда на охотинспектора. Как рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования региона, мужчина выгружал бытовой мусор в лесу. Это заметил охотинспектор, патрулировавший территорию. Он попытался проверить у нарушителя документы, но тот сбежал из охотугодий. 

«Уже на территории населённого пункта мужчина совершил попытку наезда на госинспектора, который пытался остановить автомобиль. Около полукилометра нарушитель провез сотрудника ведомства на подножке автомобиля», — рассказали в минэкологии.

Районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде условного лишения свободы на один год.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчину наказали принудительные работами за убийство кошки

В Красноярском крае мужчину наказали принудительные работами за убийство кошки

6 Июля 2022 г.
10 % его заработной платы будет удерживаться в доход государства
Новости Красноярска: В Красноярском крае 19-летний парень попал под поезд

В Красноярском крае 19-летний парень попал под поезд

6 Июля 2022 г.
Нетрезвый пешеход уснул на железнодорожных путях
Новости Красноярска: Железногорец обокрал своего знакомого под предлогом возврата долга

Железногорец обокрал своего знакомого под предлогом возврата долга

6 Июля 2022 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ
Новости Красноярска: Молодой красноярец проведёт в тюрьме 6 лет за попытку убийства

Молодой красноярец проведёт в тюрьме 6 лет за попытку убийства

6 Июля 2022 г.
Свою вину в преступлениях он не признал
Новости Красноярска: Пьяный водитель грузовика задавил ребёнка в Якутии

Пьяный водитель грузовика задавил ребёнка в Якутии

6 Июля 2022 г.
Ребёнок скончался на месте
Новости Красноярска: Ради примирения с супругой житель Красноярска «заминировал» банк

Ради примирения с супругой житель Красноярска «заминировал» банк

5 Июля 2022 г.
Мужчина хотел, чтобы она за него переживала
Новости компаний
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Омске преподаватель техникума брала у студентов деньги за успешную сдачу экзаменов

В Омске преподаватель техникума брала у студентов деньги за успешную сдачу экзаменов

1 Июля 2022 г.
Она получала от студентов взятки в размере 1 000 руб. с человека
Новости Красноярска: Прокуратура добилась аннулирования сделки по продаже земли в Березовском районе

Прокуратура добилась аннулирования сделки по продаже земли в Березовском районе

5 Июля 2022 г.
За участок отдали 8,9 млн рублей вместо более 50 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

1 Июля 2022 г.
Новая четырёхполосная дорога протяжённостью 460 метров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru