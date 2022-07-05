Ради примирения с супругой житель Красноярска «заминировал» банк

Красноярец попал на скамью подсудимых за телефонный терроризм. Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, в июне 2021 года мужчина сообщил в полицию о бомбе в одном из банковских отделений.

Стражи порядка обследовали учреждение, но не нашли никаких взрывных устройств. Звонившего задержали в тот же день. Оказалось, что хулиган поссорился со своей супругой, и будучи в нетрезвом состоянии, решил привлечь ее внимание. Свой поступок он объяснил тем, что хотел «чтобы она за него переживала и они не развелись».

Было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Наказать за это могут штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков