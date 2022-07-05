В Ачинске два сутенера получили условные сроки

В Красноярском крае к условным срокам приговорили двух сутенёров. Следствие установило, что с марта 2019 года по декабрь 2021, ранее судимые жители Ачинска организовали подпольную фирму по оказанию интим-услуг. «Работницами» стали девушки и женщины в возрасте от 14 до 32 лет.

Злоумышленники разработали график, по которому поочерёдно принимали заказы от клиентов по телефону, подвозили девушек, контролировали оплату услуг интимного характера, поступающую от клиентов, и выдавали «работницам» зарплату. Деятельность фирмы пресекли в 2021 году.

Городской суд Ачинска приговорил организатора к трём годам лишения свободы условно, его сообщник получил два года условно. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко