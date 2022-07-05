«Банда экстремистов из Средней Азии» сообщила о минировании красноярских судов

В суды Красноярского края пришло сообщение о минировании от некоего Тамерлана Гаджиева. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, в письме говорилось о том, что «банда экстремистов из Средней Азии» разместила взрывные устройства в зданиях суда, детских садах, больницах и на вокзале. Ведётся проверка, учреждения продолжают работать в обычном режиме.

Похожие сообщения поступили в районные Советский и Свердловский суды, а также в краевые – в Курагинский, Саянский, Уярский, Туруханский, Идринский, Енисейски, Шушенский, Новоселовский районные суды, в Ачинский, Зеленогорский, Минусинский городские суды. Оперативники ищут отправителя.

В прошлый раз волна эвакуаций из-за лжеминирований прокатилась по краю 15 июня.

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