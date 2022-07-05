В Омске строитель сорвался с 18 этажа

В Омске во время строительных работ с 18-го этажа упал один из рабочих. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, ЧП произошло на строительной площадке вблизи дома № 3/1 по ул. 70 лет Октября. От полученных травм мужчина скончался. У строителя остались двое малолетних детей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ.

«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ», – пояснили в ведомстве.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов