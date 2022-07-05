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Житель Канска приставал к молодой сотруднице «скорой»

Главная Происшествия
Красноярск
10:25 5 Июля 2022
в красноярском крае, полиция
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Нетрезвый житель Канска домогался 26-летней сотрудницы скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе полиции, медработница приехала на вызов к 50-летнему мужчине, который жаловался на боли в спине. Со слов девушки, когда она изучала документы, пациент, имевший признаки алкогольного опьянения, стал вести себя дерзко и оскорбительно по отношению к ней, проявляя повышенные знаки внимания.

«Фельдшер оттолкнула от себя мужчину и выбежала из квартиры, после чего сообщила о домогательствах в дежурную часть ОВД», – рассказали в ведомстве.

Сотрудниками полиции проведут проверку по делу, после чего направят материалы в следственный орган для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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