Житель Канска приставал к молодой сотруднице «скорой»

Нетрезвый житель Канска домогался 26-летней сотрудницы скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе полиции, медработница приехала на вызов к 50-летнему мужчине, который жаловался на боли в спине. Со слов девушки, когда она изучала документы, пациент, имевший признаки алкогольного опьянения, стал вести себя дерзко и оскорбительно по отношению к ней, проявляя повышенные знаки внимания.

«Фельдшер оттолкнула от себя мужчину и выбежала из квартиры, после чего сообщила о домогательствах в дежурную часть ОВД», – рассказали в ведомстве.

Сотрудниками полиции проведут проверку по делу, после чего направят материалы в следственный орган для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко