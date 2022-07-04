В Красноярске сгорел склад с зерном

В красноярском поселке Элита вечером 4 июля произошло возгорание в складском помещении.

Как пишет пресс-служба МЧС по Красноярскому краю, в 21:13 на площади в 1000 квадратных метров был локализован пожар в Емельяновском районе посёлка Элита.

По информации экстренных служб, в посёлке загорелось неэксплуатируемое здание, которое стояло отдельно от других строений.

Пострадавших при пожаре на складском помещении левого берега Красноярска нет. На месте происшествия продолжают работать 30 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Фото: МЧС Красноярского края