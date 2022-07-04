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В Красноярске сгорел склад с зерном

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Красноярск
22:04 4 Июля 2022
происшествия, красноярск, пожары, склад
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В красноярском поселке Элита вечером 4 июля произошло возгорание в складском помещении.

Как пишет пресс-служба МЧС по Красноярскому краю, в 21:13 на площади в 1000 квадратных метров был локализован пожар в Емельяновском районе посёлка Элита.

По информации экстренных служб, в посёлке загорелось неэксплуатируемое здание, которое стояло отдельно от других строений.

В Красноярске сгорел склад с зерном

Пострадавших при пожаре на складском помещении левого берега Красноярска нет. На месте происшествия продолжают работать 30 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Фото: МЧС Красноярского края

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