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В Туве задержали создателей экстремистской группы

Главная Происшествия
Красноярск
19:00 4 Июля 2022
тува, фсб, экстремизм
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В Туве следователи задержали участников движения «АУЕ», признанного экстремистской организацией в России.

Как рассказали в пресс-службе СК РФ, члены сообщества пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, а также вовлекали в состав сообщества новых членов и осуществляли сбор денежных средств для пополнения так называемого «общака».

Участников группы задержали сотрудники ФСБ. Каждому из задержанных предъявлено обвинение в преступлениях по статьям 282.2, 282.3 и 210.1 УК РФ.

«Из числа обвиняемых 14 фигурантов арестованы, а в отношении одного, в связи с состоянием его здоровья, проводится судебно-медицинская экспертиза. По местам жительства и нахождения фигурантов проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для расследования», — рассказали в пресс-службе.

Следствие устанавливает причины и условия, способствовавшие созданию и деятельности данного сообщества.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

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