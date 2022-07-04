Жительницу Таймыра подозревают в распространении порнографических материалов

37-летнюю жительницу Дудинки подозревают в распространении порновидео. Сотрудники полиции установили, что женщина в 2020 году группу в приложении для мгновенного обмена сообщениями, куда загружала откровенные видеозаписи собственного производства. Добавиться в чат мог любой желающий.

«Северянка осознавала, что информация доступна для публичного просмотра участникам группы. Согласно заключению комплексной искусствоведческой экспертизы, видеоряды содержат сцены порнографического характера», – рассказали в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ. Девушке может грозить лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определённые должности.

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