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В Красноярске привлекли к ответственности маму найденного 7-летнего мальчика

Главная Происшествия
Красноярск
17:15 4 Июля 2022
красноярск, полиция, дети
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В отношении матери потерявшегося накануне 7-летнего мальчика составили протокол. Напомним, что ребёнок пропал вечером 3 июня. Сообщение в полицию об этом поступило на следующий день в 8:40. Женщина рассказала, что была на работе вместе с мальчиком, но в 22:30 он уехал на велосипеде и дома не появился.

Мальчика нашли спустя несколько часов в одном из дворов Зелёной Рощи. Он рассказал, что ночевал у своего приятеля в общежитии неподалёку. 

На женщину составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Фото: © 

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