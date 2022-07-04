В Красноярском крае подросток украл банковскую карту

В Шарыпово подростка подозревают в краже банковской карты.

Как сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю, 16-летний местный житель находился в доме микрорайона Пионерный, когда встретился ранее знакомого ему 69-летнего мужчину. При встрече юноша обнял потерпевшего и незаметно вытащил у него из кармана банковскую карту. В дальнейшем он расплачивался ей за покупки в магазинах. Прежде чем воришку задержали, он успел потратить 4 тысячи 784 рубля.

На допросе подросток полностью признал вину в содеянном. В его отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации / РИА Новости