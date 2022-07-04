В Улан-Удэ собака напала на 4-летнюю девочку

В Улан-удэ собака напала на 4-летнего ребёнка. Как сообщила пресс-служба администрации города, животное находилось на свободном выгуле на улице Добролюбова. Как рассказала мама девочки через паблик «Аноним 03», ребёнок получил глубокие травмы лица. Малышке пришлось накладывать 10 швов.

Пёс уже пойман специалистами службы отлова и опознан пострадавшей девочкой. Проверка показала, что хозяин отпускал собаку на самовыгул. По данному факту на владельца собаки составлен протокол по статье 47.1 КоАП РФ. За нарушение правил выгула и нападение на человека, хозяину животного грозит штраф до 10 тысяч рублей.

Фото: © vk.com/gorodulanude