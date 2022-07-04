В Красноярском крае по горячим следам раскрыли кражу ноутбука

В Лесосибирске по горячим следам раскрыли кражу ноутбука. Как сообщили в пресс-службе МВД, жительница города обратилась в дежурную часть с заявлением, о том, что из её дачного дома в одном из СНТ Енисейского района похитили дорогую технику за 100 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлено, что к преступлению причастен 29-летний ранее судимый лесосибирец.

На допросе мужчина пояснил, что зашёл на территорию дачного участка через калитку, которая была не закрыта, проник в дом через окно и забрал ноутбук для дальнейшей продажи. Похищенное имущество злоумышленник спрятал в гаражных массивах, но продать не успел.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Свою вину мужчина признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по региону