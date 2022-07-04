В столице Тувы загорелся склад

В Кызыле горят складские помещения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Туве, возгорание произошло в складских помещениях в районе "Правый берег". Огонь охватил кровлю помещения в 2,8 тыс. квадратных метров.

«Для ликвидации пожара привлечены все силы пожарно-спасательных частей по охране города Кызыла. Всего на тушение пожара на площади 2,8 тыс. кв. м. привлечено 25 человек личного состава и девять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Сообщается, что огонь распространился из-за позднего обнаружения. Внутри хранятся стройматериалы, 70% из которых являются негорючими.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын