Красноярского бизнесмена подозревают в уклонении от налогов на сумму 3,5 млн рублей

Красноярского бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, директор ООО «КрасноярскДомРемСтрой», в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года, пытался утаить средства, которые должны были списать для погашения недоимки по налогам и сборам.

Понимая, что при поступлении средств на расчётные счета организации деньги будут списаны в пользу государства, подозреваемый заранее перевёл их третьим лицам. Вместе с этим бизнесмен заключил договор уступки прав требования, по которому средства тоже шли на счета третьим лицам.

Следователи полагают, что таким образом злоумышленник утаил 3 598 703 рубля. Было возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов