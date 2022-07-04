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В Красноярском крае сельского бухгалтера подозревают в мошенничестве

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 4 Июля 2022
в красноярском крае, мошенничество
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В Красноярском крае бухгалтера госучреждения в Каратузском районе подозревают в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе МВД региона, женщина зачисляла на карту своего мужа лишнюю зарплату и тратила эти деньги на себя.

Полицейские выяснили, что супруг женщины работал вахтовым методом и не знал о «лишней» зарплате, так как не пользуется банковской картой, на которую приходили деньги. Общая сумма материального ущерба по итогу составила 260 тысяч рублей.

Следователи МО МВД России «Курагинский» возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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