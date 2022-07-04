Новосибирский ученый Колкер умер после ареста по делу о госизмене

Учёный-физик Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер, арестованный 30 июня по делу о госизмене, скончался в московской больнице. Об этом сообщила на своей странице во «ВКонтакте» его дочь Алина Миронова.

«Сегодня ночью папы не стало. Как сообщается в телеграмме, он поступил в больницу 2.07.22, где в 2:40 он скончался. В реанимации больницы подтвердили эту информацию. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти!», – написала она.

Напомним, что основанием для ареста послужили лекции, которые Колкер читал студентам во время конференции в Китае. Как утверждает сын учёного, перед каждой лекцией все материалы заверялись сотрудниками ФСБ.

Задержание произошло в больнице, где учёный проходил лечение. У мужчины была диагностирована четвёртая стадия рака. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НГУ, научная деятельность Дмитрия Колкера была связана с разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач, что теоретически может быть связано с гостайной.

В управлении ФСБ по Новосибирской области ТАСС не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова