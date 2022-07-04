Житель Красноярска получил тюремный срок за кражи с дачных участков

Житель Красноярска получил 4 года и 2 месяца лишения свободы за кражи с дачных участков. Преступления 34-летний мужчина совершил 2021 году. Как рассказали в пресс-службе полиции, злоумышленник вскрывал окна или двери с помощью подручных средств, проникал внутрь и похищал электроинструменты, бытовую технику и металлические изделия.

За три месяца красноярец совершил 13 краж, общий ущерб составил почти 170 тысяч рублей. Всё украденное мужчина продавал, а деньги тратил на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Приговор мужчине вынес Свердловский районный суд.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид