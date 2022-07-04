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В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил подростка

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Красноярск
08:30 4 Июля 2022
в красноярском крае, дтп
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В Лесосибирске 18-летний водитель на ВАЗ-21061 сбил 15-летнего подростка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло в 3 июня в районе школы № 6. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, водитель не остановился сразу, поэтому автомобиль протащил подростка несколько метров, после чего въехал в металлические ворота школы.

На место выехали сотрудники полиции, а также заместитель прокурора Лесосибирска Евгений Григорович. Выяснилось, что у водителя не было водительских прав, а машину он купил за несколько дней до аварии. Кроме того, он был пьян.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Парню грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Евгений Григорович заявил, что расследование находится на контроле прокуратуры.

Фото: © пресс-служба МВД по Красноярскому краю

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