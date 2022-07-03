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В Красноярском крае 26-летний парень утонул в искусственном озере

Главная Происшествия
Красноярск
19:00 3 Июля 2022
в красноярском крае, смерть
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В Красноярском крае мужчина утонул во время купания в искусственном водоёме. Как сообщает пресс-служба Агентства по ГО, ЧС и ПБ пожарной безопасности Красноярского края, всё случилось вечером 1 июля в посёлке Преображенский Назаровского района.

Спасателям поступила информация о том, что в искусственном озере утонул 26-летний парень. Поиски тела заняли 6 часов. Обстоятельства утопления не уточняются.

«В очередной раз призываем жителей края соблюдать меры безопасности при отдыхе на водоёмах!», – говорится в сообщении Агентства.

Пользователи соцсетей жалуются на отсутствие официальных пляжей. По их мнению, наличие оборудованных мест может сократить число таких происшествий.

Фото: © t.me/krasgochs

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