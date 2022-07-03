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В Красноярском крае будут судить 20-летнего грабителя

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Красноярск
16:59 3 Июля 2022
красноярск, суд
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В Красноярском крае пройдёт суд над 20-летним грабителем. По версии следствия, в марте 2022 года он ограбил магазин в селе Филимоново в марте этого года. Угрожая ножом, парень потребовал от продавца все деньги. Женщина открыла кассу, после чего закричала и начала звать на помощь. Мужчина сбежал, прихватив с собой 10 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские нашли телефон, который злоумышленник выронил во время побега. Нарядам ППС раздали ориентировки, но виновник сам явился в полицию. Свой поступок он объяснил тем, что его «замучила совесть».

В настоящий момент уголовное дело по статье 162 УК РФ. Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

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