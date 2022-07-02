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В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

Главная Происшествия
Красноярск
18:12 2 Июля 2022
общество, красноярск, наркотики
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Деятельность подпольной лаборатории по выращиванию конопли пресекли в Красноярске полицейские при силовой поддержке отряда «Гром».

Как сообщили в краевой полиции, организатором незаконной деятельности стал 46-летний м красноярец, который в подвале одного из зданий Кировского района разместил оборудование и выращивал коноплю. Во время обыска полицейские изъяли в нарколаборатории 3,5 килограмма конопли и более 700 граммов уже готовой марихуаны.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото:©ГУ МВД по Красноярскому краю

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