В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

Деятельность подпольной лаборатории по выращиванию конопли пресекли в Красноярске полицейские при силовой поддержке отряда «Гром».

Как сообщили в краевой полиции, организатором незаконной деятельности стал 46-летний м красноярец, который в подвале одного из зданий Кировского района разместил оборудование и выращивал коноплю. Во время обыска полицейские изъяли в нарколаборатории 3,5 килограмма конопли и более 700 граммов уже готовой марихуаны.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото:©ГУ МВД по Красноярскому краю