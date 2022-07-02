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Участникам драк на Южном рынке Красноярска запретили въезд в Россию до 2099 года

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Красноярск
16:00 2 Июля 2022
красноярск, происшествия, общество, мигранты
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Восьмерым иностранным гражданам, ставшими участниками драк на Южном рынке Красноярска, запретили до 2099 года въезд в Россию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.  В ведомстве уточнили, что теперь иностранцы должны или добровольно покинуть Российскую Федерацию, или им грозит депортация. 

Напомним, конфликты между работниками рынка произошли в июне 2022 года. В первый день несколько человек получили травмы, но на следующий день драка продолжилась. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию. 

Фото:©РИА Новости/Алексей Мальгавко

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