Участникам драк на Южном рынке Красноярска запретили въезд в Россию до 2099 года

Восьмерым иностранным гражданам, ставшими участниками драк на Южном рынке Красноярска, запретили до 2099 года въезд в Россию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. В ведомстве уточнили, что теперь иностранцы должны или добровольно покинуть Российскую Федерацию, или им грозит депортация.

Напомним, конфликты между работниками рынка произошли в июне 2022 года. В первый день несколько человек получили травмы, но на следующий день драка продолжилась. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию.

Фото:©РИА Новости/Алексей Мальгавко