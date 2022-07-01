В Якутске мужчина 5 лет насиловал падчериц

32-летний житель Якутска осужден на 16 лет строгого режима и два года ограничения свободы за насилие своих падчериц. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Житель Якутии проведёт 16 лет в колонии строго режима за сексуальное насилие над своими падчерицами. Как рассказали в Следственном комитете республики, преступления совершались на протяжении пяти лет – с января 2016 по февраль 2021 года. Пострадавшие долго боялись рассказать о происходящем матери. На момент первого выявленного эпизода девочкам было 8 и 10 лет.

Когда женщина обо всём узнала, то обратилась в полицию. Подозреваемого задержали. На допросе мужчина признал свою вину, однако в дальнейшем стал всё отрицать. Сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза показала, что злоумышленник имеет признаки педофилии. В ходе расследования следствие установило 61 эпизод насилия.

Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Для минимизации последствий совершенных преступлений с девочками работает психолог.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков