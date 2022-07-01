В Красноярском крае водитель убегал от полиции и устроил ДТП

В Красноярском крае пьяный водитель ВАЗ-2106 пытался скрыться от полиции и устроил ДТП с пятью пострадавшими.

Всё случилось на улице Партизанская. Автоинспекторы заметили подозрительный автомобиль и потребовали от водителя остановиться, но тот лишь ускорился. Через какое-то время виновник ДТП выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шкода», внутри которого ехали двое детей 5 и 8 лет.

В результате происшествия пострадали водитель иномарки и дети. Также травмы получили водитель и пассажир ВАЗа. Их доставили в районную больницу. Установлено, что виновник не имел водительского удостоверения и был пьян.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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