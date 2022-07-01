Учёного из Новосибирска арестовали по подозрению в госизмене

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ по подозрению в госизмене. Как сообщает ТАСС, сейчас Дмитрий Колкер находится под стражей по решению Советский районного суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ до 29.08.2022», – говорится в сообщении.

Об аресте сообщил в соцсетях сын учёного Максим. По его словам, Колкер-старший был задержан во время лечения в больницы. У мужчины диагностирована четвёртая стадия рака.

Родные сообщают, что учёного обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Как пишет Максим Колкер, его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, при этом все презентации заверялись сотрудниками ФСБ.

Сейчас Дмитрия Колкера перевезли в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ