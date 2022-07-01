1 июля
Красноярск
погода +16 °C
52.51
 
€ 54.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Учёного из Новосибирска арестовали по подозрению в госизмене

Главная Происшествия
Красноярск
15:30 1 Июля 2022
фсб, арест, ученые
версия для печати Ico_print

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ по подозрению в госизмене. Как сообщает ТАСС, сейчас Дмитрий Колкер находится под стражей по решению Советский районного суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ до 29.08.2022», – говорится в сообщении.

Об аресте сообщил в соцсетях сын учёного Максим. По его словам, Колкер-старший был задержан во время лечения в больницы. У мужчины диагностирована четвёртая стадия рака.

Родные сообщают, что учёного обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.  Как пишет Максим Колкер, его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, при этом все презентации заверялись сотрудниками ФСБ.

Сейчас Дмитрия Колкера перевезли в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Якутске мужчина 5 лет насиловал падчериц

В Якутске мужчина 5 лет насиловал падчериц

1 Июля 2022 г.
На момент первого эпизода девочкам было 8 и 10 лет
Новости Красноярска: В администрации Красноярска произошел пожар

В администрации Красноярска произошел пожар

1 Июля 2022 г.
Очевидцы сообщают о нескольких машинах МЧС России
Новости Красноярска: В Красноярском крае водитель убегал от полиции и устроил ДТП

В Красноярском крае водитель убегал от полиции и устроил ДТП

1 Июля 2022 г.
Пострадали пять человек
Новости Красноярска: Житель Железногорска угнал и разбил иномарку

Житель Железногорска угнал и разбил иномарку

1 Июля 2022 г.
Сумма ущерба составила порядка 2 миллионов рублей
Новости Красноярска: В Якутске прохожий спас упавшего с 12-этажа ребёнка

В Якутске прохожий спас упавшего с 12-этажа ребёнка

1 Июля 2022 г.
Оба получили травмы
Новости Красноярска: В Якутии разбился вертолет Ми-8

В Якутии разбился вертолет Ми-8

30 Июня 2022 г.
Погибших нет
Новости компаний
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

28 Июня 2022 г.
Возможно это произошло из-за сильного дождя
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: 38-летний житель Красноярска обвиняется в хищении более 32,5 млн рублей

38-летний житель Красноярска обвиняется в хищении более 32,5 млн рублей

29 Июня 2022 г.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru