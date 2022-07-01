Житель Железногорска угнал и разбил иномарку

В Железногорске завершено расследование уголовного дела об угоне иномарки. Как рассказали в пресс-службе полиции, 26-летний мужчина, который работал автомехаником у владельца такси, распивал спиртные напитки со своим 22-летним приятелем. Около 3 часов ночи автомеханик предложил молодому знакомому прокатится, открыл ключом гараж и завёл автомобиль «Тойота Камри».

Дальнейшие события мужчина вспомнить не смог, пришёл в себя он только в больнице. Полицейскими было установлено, что нетрезвый водитель направил автомобиль в сторону городского озера. Проезжая по дамбе, он не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб, после чего иномарка загорелась. Сумма ущерба составила порядка 2 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © t.me/mvd_24/