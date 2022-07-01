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В Якутске прохожий спас упавшего с 12-этажа ребёнка

Главная Происшествия
Красноярск
10:25 1 Июля 2022
якутия, дети, спасение
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В Якутии прохожий поймал выпавшего из окна ребёнка. ЧП случилось на улице Лермонтова, 49. Как сообщают очевидцы, мальчик 4-5 лет повис на балконе. Момент его падения попал на видео камер наблюдения. На них видно, что ребёнка пытались поймать, на растянутый ковёр, двое прохожих. В момент падения ребёнка третий прохожий поняв, что он падает мимо ковра – бросился ловить его с вытянутыми руками.

Спасти мальчика удалось, но оба получили травмы и были доставлены в больницу. У мужчины сломана рука, ребёнок в реанимации, его состояние оценивается как оценивается как крайне тяжёлое.

На место выехали сотрудники полиции. Они установили, что ребёнок, оставшись дома без присмотра родителей, выбрался на балкон и вылез в окно 12 этажа. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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