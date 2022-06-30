В Якутии разбился вертолет Ми-8

В Якутии разбился вертолёт Ми-8, сообщает ТАСС. Внутри было 23 человека.

«Ми-8 "Полярных авиалиний" совершил жёсткую посадку в Якутии. На борту было три члена экипажа. Они выжили, но получили травмы», – говорится в сообщении.

В МЧС подтвердили жёсткую посадку вертолёта. В ведомстве уточнили, что Ми-8 был задействован в тушении лесных пожаров в Алданском районе. Уточняется, что погибших нет.

Якутская транспортная прокуратура ведёт проверку. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин