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Жительница Канска напала на девушку в автобусе

Главная Происшествия
Красноярск
19:45 29 Июня 2022
в красноярском крае, полиция
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Полицейские Канска разбираются в обстоятельствах конфликта в автобусе. Видео драки появилось накануне в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина нападает на девушку и несколько раз бьёт её, попутно оскорбляя. Как пояснили очевидцы в комментариях под видеозаписью, агрессивной пассажирке не понравилось, что девушка не уступила место её подруге. 

В пресс-службе МВД сообщили, от пострадавшей 20-летней жительницы Канска поступило заявление. Она рассказала, что сделала замечание другой пассажирке и та повела себя агрессивно. Было возбуждено дело по статье 6.1.1 КоАП РФ. В рамках расследования потерпевшей необходимо пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Кроме того, нападавшую уже нашли и допросили. 58-летней женщине грозит штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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