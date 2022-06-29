Жительница Канска напала на девушку в автобусе

Полицейские Канска разбираются в обстоятельствах конфликта в автобусе. Видео драки появилось накануне в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина нападает на девушку и несколько раз бьёт её, попутно оскорбляя. Как пояснили очевидцы в комментариях под видеозаписью, агрессивной пассажирке не понравилось, что девушка не уступила место её подруге.

В пресс-службе МВД сообщили, от пострадавшей 20-летней жительницы Канска поступило заявление. Она рассказала, что сделала замечание другой пассажирке и та повела себя агрессивно. Было возбуждено дело по статье 6.1.1 КоАП РФ. В рамках расследования потерпевшей необходимо пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Кроме того, нападавшую уже нашли и допросили. 58-летней женщине грозит штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков