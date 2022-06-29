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В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека

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Красноярск
15:25 29 Июня 2022
бурятия, дтп
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В Бурятии произошло крупное ДТП, в котором пострадали четыре человека. В республиканском ГИБДД сообщили, что вечером 28 июня на трассе столкнулись автомобили «Тойота Рактис» и «Хонда Одиссей».

По предварительным данным, водитель «Тойота Рактис» выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем «Хонда Одиссей» под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате пострадали оба водителя, а также женщина и мальчик, ехавшие в «Хонде». Всех доставили в больницу с травмами различной тяжести. 

В Госавтоинспекции уточнили, что в момент ДТП в салоне «Хонда» ехало шесть человек, среди которых дети.

«Благодаря тому, что все были пристёгнуты ремнём безопасности, более трагичных последствий удалось избежать», – отметили в пресс-службе.

Фото: © УГИБДД по Бурятии.

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