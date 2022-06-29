29 июня
Красноярск
погода +30 °C
52.97
 
€ 55.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница Красноярска обманула коллегу и предстанет перед судом

Главная Происшествия
Красноярск
13:25 29 Июня 2022
красноярск, полиция
версия для печати Ico_print

Жительница Красноярска попросила подругу взять кредит на покупку смартфона, пообещав выплачивать его, но через пару недель сбежала с гаджетом. Потерпевшая обратилась к правоохранителям, которые быстро разыскали беглянку.

На допросе 40-летняя ранее несудимая беглянка рассказала, что уволилась из-за ссоры с начальством, а кредит не может выплачивать из-за финансовых проблем.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила материальный ущерб в размере 37 тысяч рублей.

Рассмотрением дела будет заниматься Советский районный суд Красноярска.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека

В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека

29 Июня 2022 г.
В больницу попали оба водителя, женщина и ребёнок
Новости Красноярска: В Хакасии осудили группу аферистов за обман сирот

В Хакасии осудили группу аферистов за обман сирот

29 Июня 2022 г.
Один из подсудимых не дожил до суда
Новости Красноярска: В Красноярске осудили двух организаторов канала незаконной миграции

В Красноярске осудили двух организаторов канала незаконной миграции

29 Июня 2022 г.
С 2019 по 2020 годы таким образом легализовались около 50 мигрантов
Новости Красноярска: В Абакане отец напал на сына с ножом и попал под суд

В Абакане отец напал на сына с ножом и попал под суд

29 Июня 2022 г.
Экспертиза показала, что у мужчины помутился рассудок
Новости Красноярска: В Иркутской области автоледи без прав попала в ДТП

В Иркутской области автоледи без прав попала в ДТП

29 Июня 2022 г.
Пострадали двое детей
Новости Красноярска: В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток

В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток

29 Июня 2022 г.
Юноша погиб, спасая из воды свою знакомую
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске выпал крупный град

В Красноярске выпал крупный град

27 Июня 2022 г.
Диаметр града достигал 2-3 см
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

24 Июня 2022 г.
Праздник пройдет уже в эту субботу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru