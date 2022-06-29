Жительница Красноярска обманула коллегу и предстанет перед судом

Жительница Красноярска попросила подругу взять кредит на покупку смартфона, пообещав выплачивать его, но через пару недель сбежала с гаджетом. Потерпевшая обратилась к правоохранителям, которые быстро разыскали беглянку.

На допросе 40-летняя ранее несудимая беглянка рассказала, что уволилась из-за ссоры с начальством, а кредит не может выплачивать из-за финансовых проблем.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила материальный ущерб в размере 37 тысяч рублей.

Рассмотрением дела будет заниматься Советский районный суд Красноярска.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко