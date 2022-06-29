В Хакасии осудили группу аферистов за обман сирот

В Хакасии вынесли приговор участникам преступной группы, которые занимались обманом сирот. Следователи установили, что с мая по сентябрь 2017 года подсудимые подыскивали граждан, которые за денежное вознаграждение были согласны выступить попечителем несовершеннолетнего. На их имя изготавливались поддельные документы, а также разрешение Администрации на закрытие счёта несовершеннолетнего.

После этого мнимый попечитель в присутствии несовершеннолетнего предъявлял поддельные документы в банковском учреждении и обналичивал все деньги, находящиеся на номинальном счёте сироты. Большая часть денег уходила преступникам, которые рассчитывали, что обманутые подростки не будут обращаться в правоохранительные органы. Таким образом удалось обмануть семь несовершеннолетних. Общий ущерб от действий аферистов превысил 3 млн рублей.

Суд рассмотрел материалы уголовного дела по статьям 159 и 327 УК РФ, и назначил каждому из подсудимых наказание, в зависимости от их роли в преступной группе: один из мошенников получил 2 года лишения свободы условно, 11 человек проведут в колониях общего режима от 2 до 8 лет 10 месяцев, в отношение ещё одного подозреваемого уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Приговоры не вступили в законную силу.

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