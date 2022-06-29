В Красноярске осудили двух организаторов канала незаконной миграции

В Красноярске вынесли приговор двум местным жителям, причастным к организации канала незаконной миграции. Сотрудники УФСБ России по региону установили, что подсудимые предоставляли гражданам Центральной Азии поддельные квитанции об оплате патентов, необходимых для продления срока пребывания в России. С 2019 по 2020 годы таким образом легализовались около 50 мигрантов.

Было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Приговором суда Советского района города мужчинам назначены условные сроки от 2 лет 10 месяцев до 3 лет. Решение вступило в законную силу.

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