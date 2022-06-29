29 июня
Красноярск
погода +26 °C
52.97
 
€ 55.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске осудили двух организаторов канала незаконной миграции

Главная Происшествия
Красноярск
11:10 29 Июня 2022
красноярск, суд, фсб
версия для печати Ico_print

В Красноярске вынесли приговор двум местным жителям, причастным к организации канала незаконной миграции. Сотрудники УФСБ России по региону установили, что подсудимые предоставляли гражданам Центральной Азии поддельные квитанции об оплате патентов, необходимых для продления срока пребывания в России. С 2019 по 2020 годы таким образом легализовались около 50 мигрантов. 

Было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Приговором суда Советского района города мужчинам назначены условные сроки от 2 лет 10 месяцев до 3 лет. Решение вступило в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Павел Комаров

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Хакасии осудили группу аферистов за обман сирот

В Хакасии осудили группу аферистов за обман сирот

29 Июня 2022 г.
Один из подсудимых не дожил до суда
Новости Красноярска: В Абакане отец напал на сына с ножом и попал под суд

В Абакане отец напал на сына с ножом и попал под суд

29 Июня 2022 г.
Экспертиза показала, что у мужчины помутился рассудок
Новости Красноярска: В Иркутской области автоледи без прав попала в ДТП

В Иркутской области автоледи без прав попала в ДТП

29 Июня 2022 г.
Пострадали двое детей
Новости Красноярска: В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток

В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток

29 Июня 2022 г.
Юноша погиб, спасая из воды свою знакомую
Новости Красноярска: Сотрудницы омского военкомата задержаны за взятку

Сотрудницы омского военкомата задержаны за взятку

28 Июня 2022 г.
Сообщение в полицию поступило от призывника
Новости Красноярска: Жительница Бурятии отдала всю пенсию мошенникам

Жительница Бурятии отдала всю пенсию мошенникам

28 Июня 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

28 Июня 2022 г.
Возможно это произошло из-за сильного дождя
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Новости Красноярска: Ливни с грозами, град и штормовой ветер прогнозируют в Красноярском крае 27 июня

Ливни с грозами, град и штормовой ветер прогнозируют в Красноярском крае 27 июня

27 Июня 2022 г.
Непогода нагрянет в Красноярский край
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru