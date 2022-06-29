29 июня
Красноярск
погода +26 °C
52.97
 
€ 55.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Абакане отец напал на сына с ножом и попал под суд

Главная Происшествия
Красноярск
10:40 29 Июня 2022
в красноярском крае, суд
версия для печати Ico_print

В Абакане будут судить отца, напавшего на двухлетнего сына с ножом. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК ГСУ СК России по Красноярскому  краю и Республике Хакасия, 5 февраля текущего года бывшая супруга подсудимого пришла к нему вместе с ребёнком. В какой-то момент 27-летний злоумышленник вышел на площадку покурить, после чего вернулся, взял нож и напал на мальчика.

Ребёнок получил два удара в грудную клетку. Женщина забрала мальчика и вместе с сыном выбежала из квартиры, обратившись за помощью к соседям. Ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящее время его жизнь вне опасности. 

Мужчину задержали. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у злоумышленника было временное психическое расстройство, из-за чего тот не осознавал опасность своих действий. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. На данный момент собранные материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительница Красноярска обманула коллегу и предстанет перед судом

Жительница Красноярска обманула коллегу и предстанет перед судом

29 Июня 2022 г.
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила ущерб
Новости Красноярска: В Хакасии осудили группу аферистов за обман сирот

В Хакасии осудили группу аферистов за обман сирот

29 Июня 2022 г.
Один из подсудимых не дожил до суда
Новости Красноярска: В Красноярске осудили двух организаторов канала незаконной миграции

В Красноярске осудили двух организаторов канала незаконной миграции

29 Июня 2022 г.
С 2019 по 2020 годы таким образом легализовались около 50 мигрантов
Новости Красноярска: В Иркутской области автоледи без прав попала в ДТП

В Иркутской области автоледи без прав попала в ДТП

29 Июня 2022 г.
Пострадали двое детей
Новости Красноярска: В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток

В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток

29 Июня 2022 г.
Юноша погиб, спасая из воды свою знакомую
Новости Красноярска: Сотрудницы омского военкомата задержаны за взятку

Сотрудницы омского военкомата задержаны за взятку

28 Июня 2022 г.
Сообщение в полицию поступило от призывника
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

28 Июня 2022 г.
Возможно это произошло из-за сильного дождя
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

24 Июня 2022 г.
Праздник пройдет уже в эту субботу
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru