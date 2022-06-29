В Абакане отец напал на сына с ножом и попал под суд

В Абакане будут судить отца, напавшего на двухлетнего сына с ножом. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 5 февраля текущего года бывшая супруга подсудимого пришла к нему вместе с ребёнком. В какой-то момент 27-летний злоумышленник вышел на площадку покурить, после чего вернулся, взял нож и напал на мальчика.

Ребёнок получил два удара в грудную клетку. Женщина забрала мальчика и вместе с сыном выбежала из квартиры, обратившись за помощью к соседям. Ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящее время его жизнь вне опасности.

Мужчину задержали. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у злоумышленника было временное психическое расстройство, из-за чего тот не осознавал опасность своих действий. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. На данный момент собранные материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко