В Иркутской области автоледи без прав попала в ДТП

В Иркутской области в ДТП пострадали двое детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, автомобиль Toyota Sprinter под управлением 32-летней женщины съехал с проезжей части на улице Шолохова в Брянске. В этот момент в салоне находились две девочки 4 и 10 лет. Дети перевозились без детских кресел, из-за чего получили травмы и были госпитализированы.

Автоледи отказалась от медосвидетельствования на состояние опьянения. Вдобавок оказалось, что она не имеет водительских прав, а машина не зарегистрирована.

Машину поместили на штрафстоянку. Ведётся проверка.

Фото: © ГУ МВД России по Иркутской области.